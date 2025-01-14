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MR'a giren kadın kabusu yaşadı: Uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

MR'a giren kadın kabusu yaşadı: Uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

09:4014/01/2025, Salı
IHA
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<p>Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesinde meydana geldi.</p>
Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesinde meydana geldi.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde MR'ı çekilen yaşlı kadının parmağı MR cihazına sıkıştı. Kadının sol yüzük parmağında doku kaybı meydana gelirken, ailesi konuya ilişkin şikayetçi olacaklarını söyledi.

Ailenin iddiasına göre, 84 yaşındaki Nevrez Perk, sağlık sorunları yaşaması nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

MR istenen yaşlı kadının çekim esnasında eli sıkışınca sol yüzük parmağında doku kaybı meydana geldi.

Olayın ardından kopan doku bulundu ancak hastanede plastik cerrah olmadığı için yerine dikilemedi.

Enfeksiyon kapması halinde parmağın kesilebileceğini söyleyen ailesi, yaşlı kadını Elazığ'a götüreceklerini belirtti.

Olayı anlatan yaşlı kadının kızı Şengül Perk, ''9 Aralık günü annemi Tunceli Devlet Hastanesine götürdük. Orada birtakım tetkikler yapıldı. Tansiyonu çok düşüktü. Bir süre kaldık daha sonra MR çekmek istediler. MR ünitesine gittik orada MR'ı çekilirken annemin parmağını MR cihazının içine sıkıştırmışlar ve yumuşak dokuyu tamamen koparmışlar. Daha sonra o kopan parçayı bulup getirdiler ancak o eklemlenmedi. Bir süre pansuman yaptılar. Pansumandan sonra biraz iyileşmiş gibi. Ortopediye götürdük ancak plastik cerrahiye gitmesi gerektiği söylendi. Olabilirse vücudun uygun bölümünden parça alıp ekleyecekler. Bize enfeksiyon gelişmesi halinde parmağın kesilebileceğini söylediler. Henüz Elazığ'a götüremedik” dedi.

#Tunceli
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