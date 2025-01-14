MR'a giren kadın kabusu yaşadı: Uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Olayı anlatan yaşlı kadının kızı Şengül Perk, ''9 Aralık günü annemi Tunceli Devlet Hastanesine götürdük. Orada birtakım tetkikler yapıldı. Tansiyonu çok düşüktü. Bir süre kaldık daha sonra MR çekmek istediler. MR ünitesine gittik orada MR'ı çekilirken annemin parmağını MR cihazının içine sıkıştırmışlar ve yumuşak dokuyu tamamen koparmışlar. Daha sonra o kopan parçayı bulup getirdiler ancak o eklemlenmedi. Bir süre pansuman yaptılar. Pansumandan sonra biraz iyileşmiş gibi. Ortopediye götürdük ancak plastik cerrahiye gitmesi gerektiği söylendi. Olabilirse vücudun uygun bölümünden parça alıp ekleyecekler. Bize enfeksiyon gelişmesi halinde parmağın kesilebileceğini söylediler. Henüz Elazığ'a götüremedik” dedi.