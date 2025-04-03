Ölümden döndü şükür namazı kıldı: Düğün konvoyunda feci kaza, iki otomobil çarpıştı yaralılar var

Diyarbakır-Batman kara yolunda düğün konvoyunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise olay yerinde şükür namazı kıldı.

1 /9 Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Batman kara yolu, Başalan mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen düğün konvoyundaki 34 ST 4070 ve 34 ZG 2126 plakalı iki otomobil çarpıştı.

2 /9 Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

3 /9 İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

4 /9 ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Bu sırada kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise olay yerinde şükür namazı kıldı.

5 /9 Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 /9 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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