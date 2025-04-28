Polislerin dikkati faciayı önledi

Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.