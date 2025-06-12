Yukarıdurak Köyü Muhtarı Hasan Öztabak da kararın önemli bir kolaylık sağlayacağına işaret ederek, "Bunun zamanla oturacağına inanıyorum. Düğün yapan arkadaşlar 500-600 eve gitmek zorunda kalıyordu. Bu uygulama, bir kolaylık olacak. Güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum." dedi.





Deremezra Köyü Muhtarı İrfan Kuru ise aldıkları kararın diğer köylere de emsal olması gerektiğini söyledi.