Rize'nin Güneysu ilçesi piknik yaptıkları Asmalıırmak Deresi'nin debisi yükselince mahur kalan Altay B. (48) ve Cihat F.(50), AFAD ekipleri tarafından suya uzatılan beton mikseri pompasıyla kurtarıldı.

1 / 10 Olay saat 19.00 sıralarından ilçeye bağlı Asmalıırmak köyünde meydana geldi. Serinlemek için gittikleri derede piknik yapan Altay B. ile Cihat F., vakit geçirirken yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle derenin debisi aniden yükseldi.

2 / 10 Sudan kaçarak bir kayanın üzerine çıkan 2 arkadaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

3 / 10 İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler beton mikseri pompası yardımıyla dere içerisinde mahsur kalan 2 arkadaşı kurtarmak operasyonu gerçekleştirdi.

4 / 10 AFAD personeli ile pompanın hortumuyla kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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