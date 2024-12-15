Rize sahilinde kıyıya vurdu: Dev dalgalarla birlikte sürüklenen esrarengiz cisim ekipleri harekete geçirdi

Mahallerinde bulunan ve hayatında ilk defa gördüğü cismin kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren Bünyamin Bilgin “Mahallemizde böyle bir şey olması izi tedirgin etti. Geldik, baktık. Deniz mühimmatına benziyor. Büyük ihtimal geçen gün ki fırtınada dalgalarla kıyımıza ulaşmış. Polis ekipleri de bomba imha ekipleriyle birlikte burada. Büyük ihtimal bombayı buradan alıp imha edecekler. Bizde tedirginiz ve bekliyoruz. İlk defa böyle bir şey gördüm” dedi.



