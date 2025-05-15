Rize'de 500 personelin katılımıyla bölgesel sel ve taşkın tatbikatı yapıldı

Tatbikatı başarıyla tamamladıklarını dile getiren Baydaş, "Biz sel ve taşkınlara maruz kalan ve buna her an hazırlıklı olması gereken bir bölgedeyiz. Bunların amacı bütün ekiplerimizin reflekslerinin ne kadar yerinde olduğunun tespitidir. Bir yaz dönemi bizim için yağış dönemidir. Bir yağış dönemine giriyoruz. Kazasız belasız geçirmeyi Allah'tan temenni ediyorum." diye konuştu.













Baydaş, olası afet durumunda kamu kurum ve kuruluşların AFAD'ın koordinesinde hazır olduğunu kaydetti.a