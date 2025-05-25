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Rize'de Fenerbahçelilerden şampiyonluk kutlaması

Rize'de Fenerbahçelilerden şampiyonluk kutlaması

23:5525/05/2025, Pazar
G: 26/05/2025, Pazartesi
IHA
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THY Euroleague final maçını kazanarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Rize'de de kutlandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, Euroleague finalinde Monaco ile şampiyonluk mücadelesi verdiği maç için Rize sahilinde dev ekran kuruldu. Rize Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı izlemek isteyen vatandaşlar Rize sahiline akın etti.

Karşılaşmayı izleyen vatandaşlar Fenerbahçe'nin atağa çıktı her pozisyonda ‘Oley' diye bağırırken maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla kutlamalar yapıldı.

 Meşalelerle gecenin aydınlatıldığı Rize Sahili Etkinlik alanında Fenerbahçeliler takımlarının şampiyonluğunu doyasıya yaşadı.

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