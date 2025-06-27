Rize'de haziran sonunda karla mücadele

Yaylaya çıkmaya çalışan Yakup Şişmanlar da ekiplere teşekkür ederek, "Yayla zamanı geldiği zaman özel idare, her sene bu karla mücadeleyi verip yolumuzu açar. Biz de temmuzun ilk haftası yaylamıza geliriz. Karla mücadele edip, buraya gelmek bizim için daha iyi. Bizim denizimiz yayla. Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı. Kar, deniz, yayla; hep bizim gölümüzün bir tarafında" diye konuştu.