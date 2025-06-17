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Rize'de heyelan: Kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Rize'de heyelan: Kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

19:3617/06/2025, Salı
DHA
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelanda köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışması yürüttüğü yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Fındıklı ilçesi Yaylacılar köyünde öğleden sonra heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak, yolu kapattı. 

Boş yolda heyelanı görenler durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye gelen İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yolda temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrası yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede incelemeler sürdürülüyor.

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