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Rize'de heyelan: Şiddetli yağış toprak kaymalarını da beraberinde getirdi

12:02 - 26/06/2024 Çarşamba
IHA

Rize'de sağanak yağışların ardından ufak çaplı heyelanlar meydana gelirken, derelerde de su seviyesi yükseldi. Rize'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyesi yükselirken, bazı ilçelerde de heyelanlar meydana geldi. Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.

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Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.


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Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Kesikköprü, Ortaırmak, Subaşı, Ardeşen ilçesinin Yukarıdurak, Özgür, Kaçkar, Armağan, Doğanay, Akkaya, Fındıklı ilçesinin Yeniköy, Devran, Cennet, Doğanay, Çamlıhemşin ilçesinin Derecik ile Güneysu ilçesinin Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

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Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.


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Meydana gelen heyelanlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.


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Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.


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Yağışın aralıklı devam ettiği il genelinde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

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Rize'de şiddetli yağışta heyelanlar meydana geldi

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