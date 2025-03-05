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Rize'de muhteşem görüntü: Bu sabah dronla kaydedildi

Rize'de muhteşem görüntü: Bu sabah dronla kaydedildi

16:035/03/2025, Çarşamba
AA
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Rize'de kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı yaylada bazı evlerin girişleri kapandı. Turizm merkezi yayla ve çevresi, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.


Turizm merkezi yayla ve çevresi, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.


Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı yaylada bazı evlerin girişleri kapandı.


Yaylada, yağışın ardından ortaya çıkan güzel manzara dronla görüntülendi.

İşte o muhteşem görüntüler...

#Rize
#Ayder Yaylası
#Çamlıhemşin

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