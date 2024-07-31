Rize'de sağanak: Sel ve heyelan riskine karşı uyarılar peş peşe yapılıyor

Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağmur sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken bazı işyerlerini de su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

1 / 6 Sabah saatleri itibariyle başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'nin sahil kesimlerinde bulunan ilçelerinde etkisini gösterdi.



2 / 6 Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklar göle dönerken Pazar ilçesinde ise bazı işletmelerde su baskınlarına neden oldu.



3 / 6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.



4 / 6 Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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