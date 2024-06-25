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Rize'de yok artık dedirten olay: Bisikletini banka kapısına kilitleyince içerideki personel mahsur kaldı

22:03 - 25/06/2024 Salı
DHA

Rize'de bir kişinin çalınmaması için banka kapısına kilitlediği bisiklet nedeniyle içeride bulunan personel mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi.

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Olay dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde yer alan özel bir bankada meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, çalınmasından endişe ettiği bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. 

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Kimliği belirsiz kişi bisikletini bırakıp, kapalı sandığı bankanın çevresinden uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı. Mesaisi biten banka personeli, çevredekilerin bisikletin sahibine ulaşılmasını isterken, yaklaşık 1 saat boyunca bankada mahsur kaldı. 

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Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi. Bisikletin banka kapısına kilitlendikten sonra yaşananlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. 

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Görüntüde; bankadaki görevlinin dışarı çıkmak için kapıyı araladığı, ancak başarılı olamadığı yer alırken, o anları kayda alan kişinin de "İlginç olay, ancak bu Rize'de olur. Başka yerde yaşayamam. Bankayı kapalı bilen şahıs, bisikletini sağlama aldığı sandı ama bankadaki çalışanlar içeride mahsur kaldı" dediği duyuldu.

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#Rize
#Bisiklet
#Banka
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