Rizeli marangoz antika tutkusunu atölyesinde yaşatıyor

Kopuz, geçmişe ait eşyaların gelecek nesiller için örnek oluşturabileceğini belirterek, "Eskiden teknede ekmek yapılırdı, toprak ya da taştan oluşan pilekide pişirilirdi. Pileki burada var. Süt ve yemek kazanı, telefon, gelin lambası, semaver var. Babamın 1914'te Ruslardan aldığı dikiş makinesi var. Halen çalışıyor. Balta, kepçe, çarık, kayık feneri gibi eşyalar da bulunuyor." dedi.