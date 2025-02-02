Rize'nin en tehlikeli yolculuğu bitti: 'Çok düşenler oldu'

'YOLUMUZ YAPILDI RAHATLADIK'

Teleferiğin 8 katlı bina yüksekliğinden geçtiğini söyleyen Eryale Ar, "Çok mutluyuz. Çocukluğum burada geçti. Biz okula gitmek için 2-3 saat yürüyorduk. Yol olmadığından dolayı ilkokula kadar okuyabildik daha sonra okuyamadık. Sonra teleferik yapıldı. Onu kullanmaya başladık. Teleferikten çok düşen oldu. Ben çok korkuyordum. Benim ikiz çocuğum var. Gece çocuklarım hastalandı. Gece yarısı çocuklarımı kucağıma alıp teleferikle indim. Allah'a emanet gidiliyordu. 'Allah'ım bizi koru diyerek' aşağıya indim. Aşağıya inene kadar hatmediyordum. Şimdi yolumuz yapıldı, rahatladık" diye konuştu.