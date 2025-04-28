Rize'nin yüksek kesimlerinde 'bulut denizi'

Rize'nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, güzel görüntü oluşturdu.
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#Rize
#Bulut denizi
#Ardeşen
Rize'nin Ardeşen ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı köylerde oluşan bulut denizi, güzel görüntü oluşturdu.
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