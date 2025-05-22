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Sungurlu'da evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Sungurlu'da evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

20:4222/05/2025, Perşembe
IHA
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sungurlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit İlhan Çaylan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


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