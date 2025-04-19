Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Takla atan otomobil hurdaya döndü: Karı-koca yaralandı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: Karı-koca yaralandı

23:1719/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla attığı kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Konaklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 38 AC 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. 

 Kazada sürücü E.A. (36) ile eşi G.A. (31) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 yaralanın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan inceleme sonrası kazada hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka taşındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


#Çorum
#Trafik kazası
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?