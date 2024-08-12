Tokat orman yangınında tahribat büyük: Altı saatte söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını meydana geldi. Alevler 6 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangın ormandaki 45 hektarlık alan zarar verdi. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü civarında, dün saat 17.00 sıralarında orman yangını meydana geldi.
Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye personeli, Erbaa Belediyesi iş makineleri ve çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 6 saat süren yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 45 hektarlık alan zarar gördü.
Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Yangın yaklaşık 45 hektarlık alanı
etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesiyle; Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi ile kamu kurum kuruluşları görev almış ve Vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.