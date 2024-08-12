Tokat orman yangınında tahribat büyük: Altı saatte söndürüldü

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Yangın yaklaşık 45 hektarlık alanı

etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesiyle; Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi ile kamu kurum kuruluşları görev almış ve Vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.