Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat'ta durdurulan TIR'da 17 kaçak göçmen yakalandı: İki gözaltı

Tokat'ta durdurulan TIR'da 17 kaçak göçmen yakalandı: İki gözaltı

19:5625/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Irak'tan gelen ve polis ekiplerinin durdurduğu bakır yüklü TIR'da 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 TIR şoförü gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle D-100 yolu girişinde meydana geldi. Irak'tan aldıkları bakır malzemeler ile İstanbul'a gitmekte olan S.S. (30) ve M.K. (35) yönetimindeki 2 TIR, ilçe girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Gümrük mührü kırıldığı belirlenen S.S.'nin kullandığı TIR'da yapılan aramada Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. 

Olayla ilgili 2 TIR şoförü de gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

#Tokat
#TIR
#Kaçak
#Afgan göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımları kurası asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?