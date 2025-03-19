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İşçi servisi istinat duvarına çarptı: 15 kişi yaralandı

İşçi servisi istinat duvarına çarptı: 15 kişi yaralandı

09:0919/03/2025, Çarşamba
AA
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Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Adıgüzel Sarı idaresindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 14 tekstil işçisi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

#Tokat
#Kaza
#Servis

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