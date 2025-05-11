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Tokat'ta sele kapılan 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Tokat'ta sele kapılan 25 küçükbaş hayvan telef oldu

22:3111/05/2025, Sunday
IHA
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Tokat'ın Niksar ilçesinde dolu ve sağanak sonrası oluşan selde 25 küçükbaş hayvan telef olurken, çoban son anda kurtuldu.

Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, sele neden oldu. Ortaba mevkisinde otlatılan koyun sürüsü, aniden bastıran dolu ve ardından gelen şiddetli yağmur sonucu oluşan sel sularına kapıldı. 

İlk belirlemelere göre yaklaşık 25 koyun ve kuzu telef oldu. Sürüyü otlatan çoban Cavit Eraslan (35) da sele kapılarak zor anlar yaşadı. Kendi imkanlarıyla sudan kurtulan Eraslan, köy muhtarını arayarak yardım istedi. 

 Olay yerine gelen muhtar ve köylüler, çobanı Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Eraslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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