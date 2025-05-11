Tokat'ta sele kapılan 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, sele neden oldu. Ortaba mevkisinde otlatılan koyun sürüsü, aniden bastıran dolu ve ardından gelen şiddetli yağmur sonucu oluşan sel sularına kapıldı.