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Tokat'ta sema gösterisi sunuldu

Tokat'ta sema gösterisi sunuldu

23:1019/06/2025, Perşembe
AA
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Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi. Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Müzede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tokat Valiliği organizasyonunda, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu Sema Grubu tarafından gösteri sunuldu.



Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.



Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan katıldı.



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