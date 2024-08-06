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Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

11:03 - 6/08/2024 Salı
AA

Tokat'ın Turhal ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.

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Tokat Valliğinden yapılan yazılı açıklamada, öğleden sonra Turhal ilçesinde orman yangının çıktığı ifade edildi.

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Yangına ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahale çalışmalarında; Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz 2 su ikmal ve 5 ilk müdahale aracı ile 70 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden 8 itfaiye ile su tankerleri, İl Özel İdaresinden 2 dozer, 1 loader ve 2 kepçe, Tokat AFAD Müdürlüğünden 2 araçla birlikte İl Müdürü ve 5 personel, İl Jandarma Komutanlığından 30 askeri personel ile görev almış olup yangın söndürme helikopteri destek sağlamıştır. Yangında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."



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#Tokat
#Turhal
#orman yangını
27 dakika önce
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