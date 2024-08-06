Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Yangına ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahale çalışmalarında; Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz 2 su ikmal ve 5 ilk müdahale aracı ile 70 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden 8 itfaiye ile su tankerleri, İl Özel İdaresinden 2 dozer, 1 loader ve 2 kepçe, Tokat AFAD Müdürlüğünden 2 araçla birlikte İl Müdürü ve 5 personel, İl Jandarma Komutanlığından 30 askeri personel ile görev almış olup yangın söndürme helikopteri destek sağlamıştır. Yangında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."







