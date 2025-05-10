Tunceli dağlarında 20 günlük ömrü olan ters laleler turizmi canlandırdı

"Munzur Vadisi ve Ovacık, endemik türlerin yer aldığı bir bölge"





Şehirde birçok gezi rotasının olduğunu ifade eden Canerik, şunları kaydetti:





"Munzur Vadisi ve Ovacık, büyük oranda endemik türlerin yer aldığı bir bölge. Pülümür ve Nazımiye ilçeleri de daha çok yaban hayatının canlı olduğu alanlar. Ters laleler, daha önceki yıllarda da fotoğrafladığım bir bitki türüydü ama yine de çekiciliği sürüyor. Her sene ters laleleri ziyaret edip doğayla bütünleşmek ve fotoğraflamak hoşumuza gidiyor. Bu sene daha çok insan ve laleleri bir arada çekmeye çalıştım."