Tunceli'de 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

VAŞAK İLK KEZ BU KADAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ





Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüldü. Genelde gece avlandığı için bölge halkının ‘Ormanın hayaleti' adını verdiği vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda güneşlenip enerji topladığı esnada havadan dronla görüntülendi.