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Tunceli'de PKK'ya ağır darbe: 30 sığınak ve mağara imha edildi

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe: 30 sığınak ve mağara imha edildi

11:1430/09/2024, Pazartesi
AA
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Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 30 sığınak ve mağara imha edildi. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-28 Eylül tarihleri arasında Aliboğazı, Ahbanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 30 sığınak ve mağara tespit etti.


Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınak ve mağaraları kontrollü şekilde kullanılamaz hale getirdi.

#Tunceli
#PKK
#Sığınak

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