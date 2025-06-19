Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tunceli
Tunceli'de ziyaretçilerin Munzur Vadisi'ne bıraktığı çöpler ekiplerce toplandı

Tunceli'de ziyaretçilerin Munzur Vadisi'ne bıraktığı çöpler ekiplerce toplandı

11:2619/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Tunceli'de ziyaretçilerin piknik yaparken Munzur Vadisi Milli Parkı'na bıraktığı çöpler, ekiplerin çalışmasıyla toplandı.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan milli park, özellikle yaz sezonunda çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.


Milli parktaki Munzur Çayı kıyısında vakit geçiren ziyaretçiler, bazı noktalarda da piknik yaparak atık malzemelerini doğaya bırakıyor.

Çöplerin temizlenmesi için Valilik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi koordinesinde çalışma başlatıldı.


Miskisağ ve Venk Köprüsü arasında çalışma yürüten ekipler, milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi atıkları topladı. Ekipler, bazı vatandaşları da uyararak çevreye karşı duyarlı olmalarını istedi.




#tunceli
#munzur vadisi
#çöp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET YENİLEME SON TARİH: 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nereden, nasıl alınır?