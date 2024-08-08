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Tunceli'deki orman yangını: Jandarma özel harekat ve komando timleri bölgeye intikal etti

11:27 - 8/08/2024 Perşembe
IHA
<p>Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde dün öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.&nbsp;&nbsp;</p>
Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde dün öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Tunceli'de dün öğleden sonra çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

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Jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterlerle jandarma özel harekat ve jandarma asayiş komando timleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli bölgeye intikal ettirildi.

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Gece boyunca söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplere Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığına ait bir S-70 tipi çok maksatlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

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Etrafı çevrilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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#Tunceli
#Yangın
#Orman
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