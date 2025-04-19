Türkiye'nin ilk taşınan camisi: Sungur Bey cemaatini ağırlamaya devam ediyor

Yolga, caminin mimari yapısına da değinerek, "Bu kare planlı bir yapı olup Selçuklu ve beylikler dönemi mimarisinin izlerini taşıyor. Üzerindeki süslemeler ve akustik özellikler, o dönemin izlerini yansıtıyor. Ancak yapıldığı dönem Osmanlı dönemi olarak kaydedilmiş. Yaklaşık 500 yıllık bir cami ve taşınmasının üzerinden de 54 yıl geçti. Günümüzde halen ibadete açık ve kullanılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.