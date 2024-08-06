Üniversite öğrencilerinden kuraklığın önüne geçecek çalışma: En verimli 12 çay bitkisi belirlendi

'12 çeşit aday içerisinde kuraklığa en dayanıklı olanını 3 yıl süren projenin ardından belirleyeceğiz'

Konuyla ilgili açıklama yapan RTEÜ Çay ve Çay Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kezban Yazıcı, 12 çeşit çay bitkisi içerisinden kuraklığa en dayanıklı olanların belirleneceğini söyledi. Yazıcı “2008 yılında hazırladığımız büyük çaplı bir proje ile Türkiye'de tüm çay gen kaynaklarını toplayarak Ulusal Çay Gen Havuzumuzda muhafaza altına aldık. Yaptığımız analizler sonucunda en iyi 12 çeşit adayı belirledik. Bu çeşit adayları üreticiye önerme aşamasına geldiğimiz zaman özellikle tüm dünya çay tarımı ile birlikte Türkiye'de ki çay tarımına da tehlike oluşturan sıcak ve kuraklığa dayanıklı çeşitleri belirlemek amacıyla yeniden bir proje hazırlayarak TÜBİTAKA sunduk. Gerek önceki projemizde gerek şimdi ki projemizde en önemli paydaşımız olan ÇAYKUR ile birlikte projelerimizi hazırladık. Sorun hepimizin sorunudur. Hep birlikte el ele vererek çözüm üretmeliyiz. Bu manada en kaliteli 12 çeşit aday içerisinde kuraklığa en dayanıklı olanını 3 yıl süren projenin ardından belirleyeceğiz. Bu aşamadan sonra bu çeşitlerimizi üreticilerimize çay bahçelerini yenileme adına önereceğiz. Bu manada da yine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tarım Bakanlığı, ÇAYKUR ve Tarım-Orman İl Müdürlüğü hep birlikte hareket ederek bir protokol imzaladık ve çay bahçelerini yenileme projesini yaptık. Bu çay bahçelerinin yenilenmesi çerçevesinde üreticilerimize de önereceğiz” ifadelerini kullandı.



