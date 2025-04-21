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Yamaçtan kopan kapa parçaları seyir halindeki otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

Yamaçtan kopan kapa parçaları seyir halindeki otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

21:0021/04/2025, Pazartesi
DHA
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Karabük- Zonguldak kara yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobil üzerine düştü. Olayda otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Karabük- Zonguldak kara yolunun Yenice ilçesi mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü E.Ö., yolcular S.Ö, G.Ö., E.Ö. (3) ve Ö.Ö. (12) yaralandı. 

 Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yenice Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan G.Ö.' nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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