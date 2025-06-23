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Yeni bir kan grubu tespit edildi: Dünyada sadece bir kişide var

Yeni bir kan grubu tespit edildi: Dünyada sadece bir kişide var

17:3423/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fransa'nın ulusal kan tedarik kurumu EFS, dünyada ilk kez tanımlanan yeni bir kan grubu sistemini açıkladı. Bilim dünyasını şaşkına çeviren bu kan grubu sadece bir kişide var.

Fransız bilim adamları şimdiye kadar hiç rastlanmayan bir kan grubu sistemi keşfetti.

“Gwada negatif” adı verilen bu yeni sistem, bugüne kadar tanımlanmış 47 kan grubu sistemine ek olarak 48. sistem olarak uluslararası düzeyde tanındı.

Açıklama; Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği (ISBT) tarafından Haziran ayında İtalya’nın Milano kentinde yapılan toplantıyla resmileştirildi.

15 yıllık gizem çözüldü

İlk olarak 2011 yılında Paris’te yaşayan 54 yaşındaki bir kadının ameliyat öncesi yapılan rutin testlerinde alışılmadık bir antikor tespit edildi. Ancak o dönemdeki teknolojik imkânlar, daha fazla araştırma yapılmasına izin vermedi.

Aradan geçen yılların ardından 2019’da yüksek kapasiteli DNA dizileme teknolojileri sayesinde bilim adamları bu gizemli antikorun kaynağını belirlemeyi başardı.

Dünyada eşi benzeri yok

EFS'de görevli tıbbi biyolog Thierry Peyrard, kadının annesi ve babasından bu nadir genetik mutasyonu miras aldığını belirtti. “Kendisiyle sadece kendisi uyumlu. Dünyada başka kimse bu kan grubuna sahip değil.” diyen Peyrard, kadının şu anda bilinen tek taşıyıcı olduğunu vurguladı.

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