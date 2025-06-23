Dünyada eşi benzeri yok

EFS'de görevli tıbbi biyolog Thierry Peyrard, kadının annesi ve babasından bu nadir genetik mutasyonu miras aldığını belirtti. “Kendisiyle sadece kendisi uyumlu. Dünyada başka kimse bu kan grubuna sahip değil.” diyen Peyrard, kadının şu anda bilinen tek taşıyıcı olduğunu vurguladı.