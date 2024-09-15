Kritik karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Maçla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.



























