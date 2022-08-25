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Milli Eğitim Bakanlığı Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri için hukuki süreç başlattı!

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri tartışmaya yol açtı. Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'lilerle ilgili akılalmaz bir ifade kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, imam hatip lisesilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılan Gülşen için gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik hakaret ve iftira içeren sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Peki, Gülşen ne dedi? Gülşen gözaltına alındı mı, tutuklanacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülşen ne dedi: İmam Hatipliler hakkında söylemi sonrası gözaltına alındı mı, tutuklanacak mı?
Gülşen ne dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Bu son dakika gelişmesinin ardından “Gülşen ne dedi, ne söyledi ve ne oldu?” konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı

GÜLŞEN İMAM HATİPLİLER HAKKINDA NE DEDİ?

Ünlü popçu Gülşen, İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşen, konserinin ilerleyen dakikalarında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı da, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselilerle ilgili söylemlerinden dolayı hukuki süreç başlattı.

MEB'den yapılan açıklamada; "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır." denildi.

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