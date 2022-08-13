Gündem 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
IĞDIR

136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen Iğdır'dan ülkelerine gönderildi.

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Haber Merkezi AA
136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Foto/arşiv

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Bu kapsamda geri gönderme merkezlerindeki 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferleriyle Kabil'e gönderildi.

6-13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan toplam 906 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Iğdır'dan yapılan 6 charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyruklu yabancı sayısı 38 bin 795'a yükselirken, bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 298 olarak kayıtlara geçti.

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