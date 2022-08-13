136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Bakan Kirişçi duyurdu: 'Balkız' yuvasına döndü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayı 'Balkız'ın yuvasına döndüğünü bildirdi. Kirişçi, görüntüleri twitter hesabından, 'Tedavisi tamamlanan “Balkız” yuvasına döndü Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle' notuyla paylaştı.