Gündem 15 yaşındaki çıraktan dükkanın önünde duran engelliye tekme Yüzü kanlar içinde kaldı
IĞDIR

15 yaşındaki çıraktan dükkanın önünde duran engelliye tekme: Yüzü kanlar içinde kaldı

Iğdır'da 15 yaşındaki A.T.E, çalıştığı dükkanın önünde fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Demir'in (40) yüzüne tekme attı. Olayın ardından gözaltına alınan A.T.E, pişman olduğunu söylediği ifadesi sonrası ailesine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
15 yaşındaki çıraktan dükkanın önünde duran engelliye tekme: Yüzü kanlar içinde kaldı
O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, 18 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. A.T.E., çalıştığı dükkanın önünde, sürünerek ilerleyebilen fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Demir'e tekmeli saldırıda bulundu. Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığılan Demir’in yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine A.T.E. kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

DHA

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T.E., emniyete götürüldü. Çocuk Şubesi ekipleri, ifadesinde pişman olduğunu söyleyen A.T.E.’yi ailesine teslim edildi. Öte yandan yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.


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