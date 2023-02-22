20 yakınını kaybeden Ramazan deprem anını anlattı: İki kişi beni havaya atar gibi hissettim

"5 katlı binada, son katta oturuyorduk. Deprem anında yatarken, 2 kişi beni kaldırır gibi, havaya atar gibi hissettim. Kardeşlerim yerde yatıyordu. Onların üstüne düştüm. O şekilde hepimiz kalktık. Kardeşlerimle yan yana geçtik. Koltuğun kenarında deprem pozisyonu şeklinde hepimiz yan yanaydık. Depremin biraz daha sakinleşmesini bekledik korkuyla. Kötü bir şeydi. İki halamı, kuzenlerimi ve köyde yakın akrabalarımızdan 20 kişiyi kaybettik. Bir aile komple yok oldu. Sonrasında Batman'a geldik. Enkazdan çıkardığımız halamın kızı vardı. Onu Batman'a sevk ettiler. Allah razı olsun, burada hepsi bizimle çok iyi ilgilendiler. Buradaki hastane olsun, doktorlar olsun. Hastamız çok şükür şu an iyi. Normal odaya aldık. İnşallah daha da iyi olacak"