Gündem 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
KIRIKKALE

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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Haber Merkezi İHA
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale’de, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı. Sisin görüş mesafesini azaltması sebebiyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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