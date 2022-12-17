43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Asker olma hayali gerçek oldu Bakan Soylu sosyal medya hesabından paylaştı

Tokatlı engelli genç bir gün de olsa asker olmanın gurur ve onurunu yaşadı.



Tokat'ta 5 çocuğundan ikisi engelli olan Sündüs Akdağ, Bardet - Biedl sendromlu olan oğlu Mertcan Akdağ'ın (20) asker olmayı istemesi üzerine Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvurdu. Müracaat üzerine Mertcan'ın hayali Tokat İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapılarak gerçekleştirildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Mertcan'ın kaydı gerçekleştirildi. Daha sonra asker tıraşı olan Mertcan üniforma giyerek alayda askerlik heyecanı yaşadı. Yemekhanede sıraya girerek yemeğini alan genç unutamayacağı bir gün geçirdi.



Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Mertcan'ı alayda ziyaret ederek birlikte yemek yediler. Bir gün de olsa asker olmanın heyecanını yaşayan Mertcan askerliğinin sonunda terhis belgesini Vali Numan Hatipoğlu'nun elinden alarak uğurlandı.



Mertcan'ın askerlik yaptığı günün görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Vatan sevgisi engel tanımaz... Tokat'ta, en büyük hayali askerlik yapmak olan engelli gencimiz, İl Jandarma Komutanlığımızdaki Jandarma abilerinin/ablalarının desteğiyle bir günlük asker oluyor.' sözleriyle videoyu yayınladı.

