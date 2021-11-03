Gündem 65 bin TLlik sahte çeki bozdurmak istedi Banka görevlisi yakalattı
KIRIKKALE

65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak istedi: Banka görevlisi yakalattı

Kırıkkale'de 65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmaya çalışan C.G., banka görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
65 bin TLlik sahte çeki bozdurmak istedi: Banka görevlisi yakalattı
Bankadan tahsil etmek istediği çek sahte çıktı.

Olay, bugün Cumhuriyet Caddesi üzerindeki özel bir banka şubesinde gerçekleşti. 65 bin TL değerindeki çeki bozdurmak isteyen C.G., cadde üzerindeki bir bankanın şubesine geldi. Bozdurulmak istenen çeki inceleyerek sahte olduğunu tespit eden banka görevlisi, durumu banka yöneticilerine bildirdi.

Banka yöneticilerinin ihbarı üzerine şubeye polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüpheli C.G.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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