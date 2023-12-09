Ailesiyle tartışıp eşeğe binerek evi terk etti: Ekipler zihinsel engelli genç için seferber oldu

Kırıkkale'de ailesi ile tartıştıktan sonra kayıplara karışan 25 yaşındaki zihinsel engelli gencin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli İpek Şimşek (25), ailesi ile tartıştıktan sonra eşek ile evden ayrıldı. 25 yaşındaki Şimşek, eve bir daha dönmeyince ailesi tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.