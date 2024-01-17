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AK Parti'nin Antalya adayı belli oldu: Hakan Tütüncü kimdir?

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Üç dönemdir Kepez Belediye Başkanlığı'nı yürüten Hakan Tütüncü, 2024 Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

16:54 - 17/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:56 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü
AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.
Üç dönemdir Kepez Belediye Başkanlığı'nı yürüten Hakan Tütüncü, 2024 Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü

Hakan Tütüncü kimdir?

Halen Kepez Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Hakan Tütüncü, 15 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi.


İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamlayan Tütüncü, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tütüncü, Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukatlardandır.


2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev alan Hakan Tütüncü, Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev alan Hakan Tütüncü, 2005 ile 2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

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2 gün önce
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