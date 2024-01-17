Üç dönemdir Kepez Belediye Başkanlığı'nı yürüten Hakan Tütüncü, 2024 Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

Üç dönemdir Kepez Belediye Başkanlığı'nı yürüten Hakan Tütüncü, 2024 Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamlayan Tütüncü, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tütüncü, Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukatlardandır.

2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev alan Hakan Tütüncü, Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev alan Hakan Tütüncü, 2005 ile 2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.