Akrabalar arasındaki su husumeti Dede oğul ve torunu hayattan kopardı

Cinayet işlemenin tek yolu, eline silah alıp birinin üzerine saldırmak değil ki!Bin türlü yol bulunur.Noksan ve kusurlu malzeme kullanarak çürük bina yapmak da aynı şeydir.Şiddetli bir depremden çıkan yorgun binanın hasarlı olduğunu gizlemek de aynı şeydir.Denetim yapılmasına izin vermemek de...Kurallara uygun denetim yapmamak da...Üç kuruş daha kazanmak için riski göze almak ve orada barınanların hayatını tehlikeye atmak da...Hepsi cinayet kapsamına girer.*Kanseri ilerlemiş ağır bir hastaya makyaj