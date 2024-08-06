|
Gündem

Akrabalar arasındaki su husumeti Dede oğul ve torunu hayattan kopardı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada, akrabası tarafından tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

17:43 - 6/08/2024 Salı
IHA
Akrabalar arasındaki su husumeti kanlı bitti.
Akrabalar arasındaki su husumeti kanlı bitti.

Olay, Deredüzü köyündeki Koltarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur'a (17) tabancayla ateş açtı.


Kurşunların hedefi olan baba, oğul ve torun olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.



Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.



#Kırıkkale
#Sulakyurt
#Ölüm
43 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sıcak havaların etkisiyle ishal vakaları artı: İşte ishale karşı uzman önerileri