Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi risk ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.