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Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

14:3716/03/2025, Pazar
DHA
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Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi risk ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.


#Ankara
#Fırtına
#Uyarı

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