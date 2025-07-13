Araçlarıyla sıcak takibe aldılar sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular: 5 tutuklama

Kırıkkale'de 11 Temmuz günü Karşıyaka Mahallesi'nde, polis merkezinden çıkan husumetli taraf 3 araçla takip edildi. Ara sokaklara giren şüpheliler, çok sayıda silahla husumetlilerinin aracına kurşun yağdırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlarda ve evlerde maddi hasar oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay sonrası geniş çaplı operasyon başlattı. Olay yeri ile şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 2 tabanca, 3 tüfek, 4 şarjör, 36 boş kovan ve 185 fişek ele geçirildi.