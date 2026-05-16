Arnavutköy Belediyesi’nden Hadımköy’e hizmet yağmuru: Kültür Merkezi, Nikah Sarayı ve yeni yaşam alanları hizmete açıldı

Toplu açılış töreni kapsamında hizmete açılan Hadımköy Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı, modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri olacak. Tesis içerisinde 650 kişi kapasiteli konferans ve etkinlik salonu, nikah salonu, fuaye alanları, bekleme bölümleri ve sosyal kullanım alanları yer alıyor. Modern teknik altyapısı ve ferah mimarisiyle tesisin hem kültürel organizasyonlara hem de özel davetlere ev sahipliği yapması hedefleniyor.