Arnavutköy Belediyesi’nden Hadımköy’e hizmet yağmuru: Kültür Merkezi, Nikah Sarayı ve yeni yaşam alanları hizmete açıldı

Hadımköy’de hayata geçirilen dev yatırımlar düzenlenen toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu.
Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy’e kazandırılan kültür, sanat, eğitim ve sosyal yaşam yatırımları düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Bugün burada açılışını yaptığımız her eser, ortak emeğin ve güçlü bir vizyonun ürünüdür” dedi.
Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy’de hayata geçirilen dev yatırımlar düzenlenen toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Hadımköy İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen programa İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Cüneyt Yüksel, Şengül Karslı, Seda Gören, Yücel Arzen Hacıoğulları, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Alperen Bozdağ ve Fatih Tuna, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Verdiğimiz Sözleri Bir Bir Yerine Getiriyoruz”
Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, göreve geldikleri günden bu yana Arnavutköy’ün her mahallesine eser ve hizmet kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşın ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade etti.
Candaroğlu konuşmasında
, “Yapacak çok işimiz var diyerek çıktığımız bu yolda verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu eserler; durmadan çalışan, üreten ve milletine hizmet etmeyi görev bilen bir anlayışın eseridir”
dedi.
Arnavutköy’de kültürden sanata, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda yatırımları sürdürdüklerini ifade eden Candaroğlu, “Bizim sevdamız Arnavutköy’e hizmet, bizim derdimiz bu aziz millete hizmet. Çocuklarımıza daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha modern bir Arnavutköy bırakmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Hadımköy’e Yeni Bir Kültür ve Yaşam Merkezi
Toplu açılış töreni kapsamında hizmete açılan Hadımköy Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı, modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri olacak. Tesis içerisinde 650 kişi kapasiteli konferans ve etkinlik salonu, nikah salonu, fuaye alanları, bekleme bölümleri ve sosyal kullanım alanları yer alıyor. Modern teknik altyapısı ve ferah mimarisiyle tesisin hem kültürel organizasyonlara hem de özel davetlere ev sahipliği yapması hedefleniyor.
Çocuklar ve Gençler İçin Eğitim Alanları
Hizmete açılan Hadımköy Çocuk Atölyesi’nde çocukların gelişimine katkı sunacak birçok farklı eğitim alanı bulunuyor. Merkezde resim, drama, ritim, akıl ve zekâ oyunları, seramik, origami, yazarlık ve İngilizce eğitimleri gibi çeşitli branşlarda eğitimler verilecek.
Sanat Akademisi’nde ise görsel sanatlar, müzik ve sahne sanatları başta olmak üzere birçok branşta eğitim gerçekleştirilecek. Akademi bünyesinde resim, ebru, seramik, piyano, gitar, bağlama, tiyatro, halk oyunları, drama, fotoğrafçılık ve senaryo yazarlığı gibi alanlarda eğitimler sunulacak.
Meydan Düzenlemesi ve Sosyal Yaşam Alanları Hizmete Açıldı
Toplam 17 bin 900 metrekarelik alanda yeniden düzenlenen Hadımköy Meydanı; dinlenme alanları, sosyal kullanım bölümleri ve modern peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir görünüm kazandırdı. Meydan düzenlemesiyle birlikte Hadımköy’ün sosyal yaşamına katkı sunacak yeni bir merkez oluşturuldu.
Vatandaşların yeni buluşma noktalarından biri olması hedeflenen Arnavutköy Kahvecisi de açılışı gerçekleştirilen yatırımlar arasında yer aldı. Modern konseptiyle hizmet verecek tesisin yanı sıra spor sahaları ve Hadımköy Muhtarlık Binası da vatandaşların kullanımına sunuldu.
Program, yapılan duaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle sona erdi.
