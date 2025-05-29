Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Uraloğlu İstanbul'da sürücülere müjdeyi verdi: Gişeler kaldırıldı geçişler hızlandı

Bakan Uraloğlu İstanbul'da sürücülere müjdeyi verdi: Gişeler kaldırıldı geçişler hızlandı

10:3029/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Avcılar gişelerinde serbest geçiş dönemi başladı
Avcılar gişelerinde serbest geçiş dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri’nde Serbest Geçiş Sistemi’nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdik. Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaları 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri’nde Serbest Geçiş Sistemi’nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Gişe adalarını ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor” dedi.


ÇALIŞMALAR 3,5 GÜNDE TAMAMLANDI


Bakan Uraloğlu, trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, Avcılar Gişeleri’nde altyapı, tak ve elektronik sistemlerin tamamlandığını, 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını söyledi. Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına ise hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.


Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını vurgulayan Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için serbest geçiş sistemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


YIL SONUNA KADAR YENİ NOKTALAR DEVREDE OLACAK


Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:


“Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu doğrultuda; daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde serbest geçiş sistemini devreye almıştık. Avcılar’dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz.”



#istanbul
#gişe
#Abdulkadir Uraloğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM YARDIMI SON DAKİKA ÖDEME GÜNLERİ: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?