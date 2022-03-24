Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 şehirden biri Iğdır.

İsviçre merkezli IQAir'in hazırladığı 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu'na göre, Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 kentinden biri Iğdır oldu. Kentte metreküp başına düşen partikül oranının 66,2 mikrogram olduğu bildirildi.

RÜZGAR TAŞIYOR

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aysun Altıkat "Kışın batıdan esen rüzgar, kirli havayı alıp Ağrı Dağı'na çarptıktan sonra tekrar şehre dönüyor. Yazınsa doğudan esen rüzgar, İran ve Aralık ilçesindeki rüzgar erozyon sahasındaki kirliliği şehre taşıyor" dedi.



IQAir'in hazırladığı 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nun sonuçları açıklandı. 117 ülkeden 6 bin 476 kenti inceleyen rapor, partikül yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor. 'Havanın içerisindeki ince parçacıklı madde kirliliği' olarak bilinen partikül, astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına ve her yıl milyonlarca insanın erken ölmesine neden oluyor. Şehirlerin yüzde 97'sinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını ortaya koyan rapora göre, Türkiye, dünyanın en kirli havasına sahip 46'ncı ülkesi. Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 kentinden 2'si de Türkiye'den; Iğdır ve Düzce oldu.

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'MASKE TAKMAYA DEVAM EDİYORUZ'



Doğu Anadolu Bölgesi'nde 890 metre rakımdaki Iğdır; metreküp başına düşen 66,2 mikrogram partikül oranı ile Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 kentinden biri oldu. 'Mikro klima' iklimi ve bereketli toprakları ile 'Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak bilinen kentin 'Yeşil Iğdır' özelliğini kaybettiğini belirten esnaf Mehmet Öztürk, hava kirliliği nedeniyle maske takmaya devam ettiklerini söyledi ve soruna bir an önce çare bulunmasını istedi.



'REÇETELERDE CİDDİ ARTIŞ VAR'



Nufüs artışı ile hava kirliliğinin tırmanışa geçtiğini ifade eden eczacı Ümir Eren de "Maalesef hava kirliliğinde çok üst seviyedeyiz. Şu an hava kirliliğinden dolayı maske takıyoruz. Eczacı olarak şunu dile getirebilirim; astım, KOAH, nefes darlığı ve akciğer rahatsızlığından dolayı gelen reçetelerde ciddi bir artış var" diye konuştu.

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'DOĞRU BİR ADIM AMA YETERSİZ'



Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aysun Altıkat, hava kirliliğinin en büyük nedeninin Aralık ilçesindeki rüzgar erozyonu sahası olduğunu söyledi.

Altıkat, şöyle konuştu: "Anlık ölçümlerde il için en önemli kirletici emisyonunun PM10 olduğu, neredeyse tüm yıl boyunca yönetmeliklerde belirlenen sınır değeri aştığı görülmektedir. PM10 kirliliğinde; ilk akla gelen ısınma kaynaklı kalitesiz yakıt kullanımı olmakla beraber, emisyon aşımının ısınmanın gerçekleşmediği yaz mevsiminde de devam etmesi, sorunun yakıt tüketim kaynaklı olmadığını gözler önüne sermektedir. Kışın batıdan esen rüzgar, kirli havayı alıp Ağrı Dağı'na çarptıktan sonra tekrar şehre dönüyor. Yazınsa doğudan esen rüzgar, İran ve Aralık ilçesindeki rüzgar erozyon sahasındaki kirliliği şehre taşıyor. Aralık ilçesi erozyon sahasında yapılan proje, doğru bir adım olmakla beraber yetersizdir."

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'ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMALI'



Rüzgar erozyonu ile mücadele edilmesi için sürdürülebilir ve yüksek bütçeli projelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Altıkat "Iğdır için acil erozyonla mücadele eylem planı hazırlanmalıdır. Plana uluslararası iş birliği dahil edilmeli, İran'ın da sınırı içerisinde kalan bölgeyi ağaçlandırması temin edilmelidir. Yalnızca sınır çizgisi üzerinde kalacak dar bir bölge sınır ihlallerini engellemek için çıplak bırakılmalı, diğer tüm bölgeler ağaçlandırılmalıdır. İlde sulama suyu sıkıntısı yaşandığından; bölgeye su ihtiyacı nispeten az olan ve bölge ekolojisi ile uyumlu Ebucehil çalısı veya Pinus pinaster (sahil) çamı önerilebilir. Sınır üzerinde kalan bölgedeyse petroşimik maddeler kullanılarak toprak stabilizasyonu sağlanabilir" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 9 Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, son haftalarda mevsim normallerinin altında yoğun kar ve yağmur yağışları görüldü. Özellikle mart ayında yoğun kar düşen bölgede, Trabzon, Ordu, Samsun ve Rize’de pek çok noktada kaya düşmesine de neden heyelanlarda artış yaşandı. Bölge illerinde kar yağışının ani erimesi kaynaklı, toprağın yumuşamasıyla oluşan heyelanda, can kaybı yaşanmazken, tarım arazileri ile istinat duvarları yıkılan kent merkezlerinde yamaca yakın site ve binalarda da hasar oluştu. Bölgenin zorlu coğrafyasındaki tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesinin yanı sıra riskli istinat duvarlarının gözden geçirilip, güçlendirilmesini öneren uzmanlar da, olası sel ve heyelanlar için gelecek 5 ayın kritik olduğuna dikkati çekti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yağışların bölgedeki heyelanları tetikleyeceğini belirterek, \"Önümüzdeki 5 ay sel ve heyelan açısından son derece kritik aylardır. Bilindiği gibi seller, heyelanlar 2 doğal olay ama biz bu doğal olayları doğal afete dönüştürüyoruz. Nisan, mayıs aylarında havaların da ısınmasıyla birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarında biriken karlar sıcaklık nedeniyle eriyor ve derelerin debisini arttırıyor. Buna da yağmur eşlik ederse derelerin debisi haliyle daha fazla artacak ve beklenen seller yaşanacak. Tabii bu seller aynı zamanda aşırı yağış ile birlikte bölgedeki heyelanları da tetikleyecek. Dolayısıyla Nisan, Mayıs aylarını bahar sel ve heyelanları dönemi, diye isimlendirilebiliriz. Haziran, temmuz aylarına geldiğimiz zaman olay daha farklı bir şekle dönüşüyor. Atmosferin ısınması ve Karadeniz’in ısınması ile nemli hava yükseliyor ve dağların kuzey yamaçlarında yani denize bakan yamaçlarında ani yağmur şeklinde dökülüyor. Bu da sellere ve bununla beraber heyelanlara sebebiyet veriyor” dedi. Özellikle nisan, mayıs aylarında karların erimesinin son derece etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bektaş, şöyle devam etti:<br>\"Yaşadığımız olaylar yasa ve yönetmelikle çözülmüyor. Önemli olan yasa ve yönetmeliklere uygulayabilmek. Halkın bilinçlenmesi lazım. Sel riski dediğimiz; selde olabilecek olan can ve mal kaybının artmasıdır. Son yüzyıla bakın. 100 yıl önce bir dere yatağında, sel riski azdı. Çünkü yüzyıl önce o dere yatağında birkaç insan yaşıyordu. Ama bugün o dere yatağında yüzlerce insan yaşıyor, yüzlerce ev var. Dolayısıyla olabilecek aynı sel, aynı tehlike çok daha fazla can ve mal kaybına sebebiyet verecek. Netice itibarıyla derelerin yönetimini çok iyi dizayn etmemiz lazım. Mevsim değişiyor. Mevsime bağlı olarak havaların ısınması yeni doğal olaylara yani heyelan ve sel dönemine girdiğimizi gösteriyor. Özellikle nisan, mayıs aylarında karların erimesi son derece etkili. Buna yaz yağmurları da etki ederse sel ve heyelanlarda artış olacak. Temmuz ağustos aylarında ise yine mevsim değişimine bağlı olarak farklı bir şekilde yeni sel ve heyelanlar yaşamamız mümkün olacak.” Öte yandan Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafya ve iklim şartlarında makineli çalışmalarla olası taşkınlara karşı tedbirlerini sıklaştıran Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede kurum ve ıslah projelerine de ağırlık veriyor. Karadeniz'de büyük risk: Uzmanlar kritik 5 ay için uyardı Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, kar sularının ani ve hızlı erimesi, heyelanlara yol açıyor. BiP'te paylaş

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