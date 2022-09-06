Bakan Koca: 85 bin sağlık çalışanı alımı bu yıl yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ve ‘Beyaz Reform’ olarak bilinen Ek Ödeme Yönetmeliği’ndeki değişikliğin ardından bir hafta içinde 6 binden fazla hekimin kamuya geri dönmek için başvuru yaptığını söyledi. Bakan Koca, “Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul’da 1350’yi buldu. Ankara’da 650’yi geçti. İzmir’de 600’e yaklaştı. Hatay’da 130’u buldu. Diyarbakır’da 170’i buldu. Batman’da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane de henüz başvuru olmadı. Ayrıca, başvuranlardan çocuk hekimi 500’ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300’ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115; göz, KBB, fizik tedavi ve kardioloji her biri 200 kişiyi geçti” dedi.

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Önümüzdeki dönemde kamuda çalışmanın avantajlı olacağına dikkat çeken Bakan Koca, “Kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece, ‘ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum’ diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz sağlıkta ‘Beyaz Reform’ diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vaat ediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem. Bunun karşılığı olarak bir hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800’ü geçmemişti. Kamuda bizim toplam uzman sayımız zaten 46 bin. Düşünün ki 5 bini uzman olmak üzere 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimim olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

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HAYAT Sağlık Bakanı Koca yeni hedefi duyurdu: Yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter

BU YIL İÇİNDE 85 BİN ATAMA YAPILACAK

85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Koca, “Bu dönemde 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere, bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler, sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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YENİ DÖNEMİN GRİBİ KOVID

Kovid-19’un seyriyle ilgili de konuşan Koca, “ 6’ncı dalga giderek azalmaya başladı, günlük 5-6 binlerin altına kadar indi, hastaneye yatışlar belirgin şekilde düştü. Bazı hastanelerimizde kovid klinikleri, yoğun bakımları tekrar kapanmaya başladı. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu, bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu dalgadan sonra önce Avrupa’dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım-aralık gibi yeniden olabilir. Artık kovidle birlikte yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken ileri yaşlarda, ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi, artık kovid” değerlendirmesinde bulundu.

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MASKE ZORUNLU OLMAYACAK

Okulların açılmasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, “Endişe edilmemeli. Maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız. Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDE VAKA SAYISI 12

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili son durumu da paylaşan Koca, “Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi” dedi.

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KOVID’İ HAFİF GEÇİRDİM

Yakın zamanda Kovid-19’a yakalanan Bakan Koca, gazetecilerin ‘Geçmiş olsun’ dilekleri üzerine, kendi hastalık süreciyle ilgili de bilgi verdi. Bakan Koca, “Hafif geçirdik, Yani, bir grip gibi bile değildi, hafif bir soğuk algınlığı gibi geçti. Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi bir hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım. Eşim ve çocuklar 3-4 hafta önce geçirmişlerdi onlardan bulaşmadı, ancak Malazgirt programında yakalandım” diye konuştu.